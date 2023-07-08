Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, sağanağın cumartesi gün boyu etkili olacağını belirtip özellikle Anadolu Yakası'nı işaret etti. İstanbul Valiliği'nden de sağanak yağış uyarısı geldi.

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Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor - Resim: 1

Mega kentte gece saatlerinden itibaren yaz sıcakları yağışlı havanın etkisin bırakacak. Yağışların pazar sabahına dek sürmesi bekleniyor.

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Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor - Resim: 2

YAĞIŞ GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak. 

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Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

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Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor - Resim: 4

Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

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