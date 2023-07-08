Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor

YAĞIŞ GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.