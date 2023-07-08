Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, sağanağın cumartesi gün boyu etkili olacağını belirtip özellikle Anadolu Yakası'nı işaret etti. İstanbul Valiliği'nden de sağanak yağış uyarısı geldi.
Mega kentte gece saatlerinden itibaren yaz sıcakları yağışlı havanın etkisin bırakacak. Yağışların pazar sabahına dek sürmesi bekleniyor.
YAĞIŞ GÜN BOYU DEVAM EDECEK
Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.
Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti: