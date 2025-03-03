Güzellik Merkezinde Kabus: Ünlü Yazar Kolunu Kaybedecekti

Ameliyat olmazsa kolunu kaybedebileceği söylenen kadın, ameliyat olmak zorunda kaldı.

Merve Köken, dövme işlemi sonrasında oluşan yaralanmayı sağlık raporuyla da belgeledi. Raporda, "işlemin kusurlu şekilde gerçekleştirildiği ve bu durumun yaralanmaya yol açtığı" belirtildi.