Güzellik Merkezinde Kabus: Ünlü Yazar Kolunu Kaybedecekti
Ünlü yazar Merve Köken dövmelerini sildirmek isterken dehşeti yaşadı. Estetik merkezinde işlem yaptıran kadın, kolunu kaybetmekten son anda kurtuldu.
Kaynak: Sabah
Merve Köken, dövmelerini sildirmek için gittiği estetik merkezinde hayatının şokunu yaşadı. İşlem sonrası vücudunda ciddi yanıklar ve iltihaplar oluşan yazar, acilen hastaneye kaldırıldı.
Ameliyat olmazsa kolunu kaybedebileceği söylenen kadın, ameliyat olmak zorunda kaldı.
Merve Köken, dövme işlemi sonrasında oluşan yaralanmayı sağlık raporuyla da belgeledi. Raporda, "işlemin kusurlu şekilde gerçekleştirildiği ve bu durumun yaralanmaya yol açtığı" belirtildi.
Köken, klinik yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, işlemin hatalı yapıldığını ve kalıcı iz riski taşıdığını belirtti.
Savcılık, estetik merkezi sahibi ve çalışanı hakkında "Taksirle yaralama" suçundan dava açtı. İddiaları kabul etmeyen şüpheliler yakında hâkim karşısına çıkacak.