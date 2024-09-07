Güncelleme Almayan Telefon Dönemi Tarihe Mi Karışıyor? Devrim Niteliğindeki Dava Başladı

SPOTİFY ÖRNEĞİ

Dava sürecinde gündeme getirilen örneklerden biri, Google ve Levi’s iş birliğiyle üretilen sensörlü kot ceket. Bu ceket, Android cihazları kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştı ancak 2023 yılında uygulamanın desteği kesilince işlevsiz hale geldi. Benzer şekilde, Spotify’ın “Car Thing” isimli bilgi-eğlence cihazı da, piyasaya sürüldükten sadece iki yıl sonra işlevini kaybetti ve kullanıcılara herhangi bir iade imkanı sunulmadı.

GENİŞ DESTEK BULDU

Tüketici haklarını savunan bu dava, aralarında Consumer Reports, Electronic Frontier Foundation ve iFixit gibi kuruluşların da bulunduğu geniş bir kitle tarafından destekleniyor. Ayrıca, çevre grupları ve yerel tamir atölyeleri de bu girişime imza atarak destek verdi. Mektup, yazılım güncellemeleriyle cihaz işlevlerinin kısıtlanmasını engelleyecek net kurallar belirlenmesi için FTC’ye iletildi.

SONUÇ NASIL OLACAK?

Bu dava süreci, kullanıcıların satın aldıktan sonra yazılım nedeniyle kullanılamaz hale gelen ürünlere karşı koruma sağlayabilir. Eğer FTC bu talebe olumlu yanıt verirse, yazılım güncellemeleri nedeniyle kullanılamayan cihazlar, sürpriz ücretlerle karşılaşılan abonelik modelleri gibi uygulamalar tarihe karışabilir. Bu önemli adımın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.