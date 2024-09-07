Güncelleme Almayan Telefon Dönemi Tarihe Mi Karışıyor? Devrim Niteliğindeki Dava Başladı
Amerika Birleşik Devletleri’nde, yazılım güncellemeleri nedeniyle kullanılamaz hale gelen ürünler için devrim niteliğinde bir dava süreci başlatıldı. Dijital haklar ve tüketici savunucuları, cihaz üreticilerinin ürünlerini yazılımsal sebeplerle devre dışı bırakma uygulamalarına son verilmesi için ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) çağrıda bulundu.
Söz konusu dava girişimi, kullanıcıların satın aldıkları cihazların, yazılım güncellemeleriyle işlevlerini kaybetmesi veya sonradan eklenen sürpriz ücretler ile karşılaşması gibi durumlara karşı bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Dava, cihazların yazılımsal olarak kullanım dışı kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor ve bu sayede gelecekte telefonların güncelleme almaması veya beklenmedik abonelik ücretleriyle karşılaşılmasının engellenebileceği bir dönemin kapısını aralayabilir.
SPOTİFY ÖRNEĞİ
Dava sürecinde gündeme getirilen örneklerden biri, Google ve Levi’s iş birliğiyle üretilen sensörlü kot ceket. Bu ceket, Android cihazları kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştı ancak 2023 yılında uygulamanın desteği kesilince işlevsiz hale geldi. Benzer şekilde, Spotify’ın “Car Thing” isimli bilgi-eğlence cihazı da, piyasaya sürüldükten sadece iki yıl sonra işlevini kaybetti ve kullanıcılara herhangi bir iade imkanı sunulmadı.
GENİŞ DESTEK BULDU
Tüketici haklarını savunan bu dava, aralarında Consumer Reports, Electronic Frontier Foundation ve iFixit gibi kuruluşların da bulunduğu geniş bir kitle tarafından destekleniyor. Ayrıca, çevre grupları ve yerel tamir atölyeleri de bu girişime imza atarak destek verdi. Mektup, yazılım güncellemeleriyle cihaz işlevlerinin kısıtlanmasını engelleyecek net kurallar belirlenmesi için FTC’ye iletildi.
SONUÇ NASIL OLACAK?
Bu dava süreci, kullanıcıların satın aldıktan sonra yazılım nedeniyle kullanılamaz hale gelen ürünlere karşı koruma sağlayabilir. Eğer FTC bu talebe olumlu yanıt verirse, yazılım güncellemeleri nedeniyle kullanılamayan cihazlar, sürpriz ücretlerle karşılaşılan abonelik modelleri gibi uygulamalar tarihe karışabilir. Bu önemli adımın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.