Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın!

Avrupa'nın ve Türkiye'nin başında hiçbir dert yokmuş gibi yeni bir dert patlak verdi. İtalya'daki Etna Yanardağı'nda güçlü bir patlama meydana gelmesinin ardından yanardağdan çıkan toz bulutları kısa bir süre içerisinde tüm Avrupa'ya yayıldı. Avrupa, "Riskli bölge" olarak ilan edildi.