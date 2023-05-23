Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın!
Sicilya'nın doğu kıyısında bulunan Etna Yanardağı'nın kül püskürtmeye başlamasıyla oluşan zararlı gazlar Türkiye'ye doğru ilerlemeye başlarken salı ve çarşamba günleri Ege ve Marmara’da asit yağmurunun oluşabileceği belirtildi.
Avrupa'nın ve Türkiye'nin başında hiçbir dert yokmuş gibi yeni bir dert patlak verdi. İtalya'daki Etna Yanardağı'nda güçlü bir patlama meydana gelmesinin ardından yanardağdan çıkan toz bulutları kısa bir süre içerisinde tüm Avrupa'ya yayıldı. Avrupa, "Riskli bölge" olarak ilan edildi.
GÖZLER TÜRKİYE'DEYDİ
Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından gözlerin çevrildiği Türkiye'ye giriş yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Merak kısa süre içerisinde son buldu. Çünkü dev toz bulutları, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye doğru giriş yapmaya başladı.
EGE BÖLGESİNDEKİLERE MASKE UYARISI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ege bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik 'maske takın' uyarısı geldi. Vatandaşlarımızın maskelerini çıkarmaması gerektiği belirtildi.
Tüm dünya bugünlerde Etna Yanardağı'nı konuşuyor. İtalya’da Sicilya'nın doğusunda bulunan yanardağın faaliyeti sonrası kükürt dioksit çıkmaya başladı.