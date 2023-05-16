Gün ve saat verildi: Bu illerde yaşayanlar dikkat, 'iri taneli' dolu geliyor
Denizli, Manisa, Uşak, Balıkesir, Bursa, Kütahya illerinde yarın dolu yağış beklenirken vatandaşlara önlem almaları konusuna uyarı yapıldı.
Sosyal medya platformu Twitter’da meteorolojik tahminlerin paylaşıldığı Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Denizli, Manisa, Uşak, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve çevrelerinde bugün öğleden sonra ve akşam arası iri taneli dolu yağışları görülebilir.
“ÖĞLEDEN SONRA VE AKŞAM ARASI”
Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Denizli, Manisa, Uşak, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve çevrelerinde salı öğleden sonra ve akşam arası iri taneli yerel dolu yağışları görülebilir. Tedbirli olmakta fayda var...”
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI
Malatya'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Yer yer doluya dönen sağanak Arapgir ile Akçadağ ilçesinde meyve bahçelerine zarar verdi.
Malatya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yer yer doluya döndü. Kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışı Arapgir ile Akçadağ ilçelerinde meyve bahçelerine de zarar verdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışı sonrası Akçadağ'da kayısı ağaçlarındaki çok sayıda meyve yere döküldü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.