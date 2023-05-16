Gün ve saat verildi: Bu illerde yaşayanlar dikkat, 'iri taneli' dolu geliyor

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yer yer doluya döndü. Kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışı Arapgir ile Akçadağ ilçelerinde meyve bahçelerine de zarar verdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışı sonrası Akçadağ'da kayısı ağaçlarındaki çok sayıda meyve yere döküldü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.