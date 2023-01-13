Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonun aylar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kediciklerin ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer alırken, baskın düzenlenen villanın her yerinden para fışkırdı.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonun ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sabah vakti düzenlenen operasyonda kaçmaya fırsat bulamayan örgüt mensuplarının ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer aldı.
ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik Türkiye'nin aylardır konuştuğu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Kedicikler ters kelepçe ile gözaltına alındı. Evin her yerinden silahlar, balya balya paralar çıktı.
Mali polis aylarca süren teknik takibin ardından 11 Temmuz 2018 sabahı düğmeye bastı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Kedicikler Kandilli'deki villadan kaçmaya fırsat bulamamıştı. Şafak vakti polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
'STÜDYOYA GİTTİ'
Adnan Oktar gizli geçitten kaçmıştı. Polisler yerini kediciklere sordu, içlerinden biri stüdyoya gittiğini öne sürdü. Yalan söyleseler de polisin Adnan Oktar'a ulaşması zor olmadı. Sarıyer'de gözaltına alındı.