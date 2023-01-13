Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonun aylar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kediciklerin ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer alırken, baskın düzenlenen villanın her yerinden para fışkırdı.

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Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış - Resim: 1

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonun ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sabah vakti düzenlenen operasyonda kaçmaya fırsat bulamayan örgüt mensuplarının ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer aldı.

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Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış - Resim: 2

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik Türkiye'nin aylardır konuştuğu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Kedicikler ters kelepçe ile gözaltına alındı. Evin her yerinden silahlar, balya balya paralar çıktı.

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Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış - Resim: 3

Mali polis aylarca süren teknik takibin ardından 11 Temmuz 2018 sabahı düğmeye bastı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Kedicikler Kandilli'deki villadan kaçmaya fırsat bulamamıştı. Şafak vakti polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

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Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış - Resim: 4

'STÜDYOYA GİTTİ'

Adnan Oktar gizli geçitten kaçmıştı. Polisler yerini kediciklere sordu, içlerinden biri stüdyoya gittiğini öne sürdü. Yalan söyleseler de polisin Adnan Oktar'a ulaşması zor olmadı. Sarıyer'de gözaltına alındı.

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