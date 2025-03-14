Google'ın Son Özelliği Gündem Oldu: Arama Geçmişi Tartışma Yarattı

Örneğin, daha önce astronomiyle ilgili aramalar yapan bir kullanıcıya, son yayınlanan Mars keşif haberleri önerilebilir. Benzer şekilde, sağlıklı beslenme ile ilgili aramalar yapan bir kişi, YouTube’da izlediği yemek videolarında düşük kalorili tariflerin öne çıkarıldığını görebilir.

Google’ın bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedeflerken, gizlilik konusunda nasıl bir denge sağlayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.