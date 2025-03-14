Google'ın Son Özelliği Gündem Oldu: Arama Geçmişi Tartışma Yarattı
Ünlü arama motoru Google, yapay zeka destekli asistanı Gemini’ye getirdiği yeni özellikle dünyanın gündemine oturdu. Google’ın bu hamlesi, yapay zeka dünyasında yeni bir dönemi ve tartışmaları da beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Google, yapay zeka destekli asistanı Gemini’yi geliştirmeye devam ediyor. Son olarak eklenen yeni “kişiselleştirme” özelliği, kullanıcıların Google Arama geçmişine dayalı olarak daha bireysel ve alakalı sonuçlar almasını sağlıyor. Veri gizliliğine ilişkin yeni özellik tartışma konusu olsa da, Google bu özelliğin istemeyen kullanıcılar tarafından kapatılabileceğini belirtti.
DEVRE DIŞI BIRAKILABİLECEK
Şirketin açıklamasına göre, kullanıcılar bu özelliği tamamen kendi istekleri doğrultusunda etkinleştirebilecek ya da devre dışı bırakabilecek. Google, toplanan verilere ilişkin olarak yalnızca yapay zeka yanıtlarını iyileştirmek amacıyla kullanıldığını ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğunu açıkladı.
YOUTUBE VE GOOGLE FOTOĞRAFLAR İLE ENTEGRASYON
Google Gemini, yalnızca Arama sonuçlarıyla sınırlı kalmayarak YouTube ve Google Fotoğraflar gibi diğer Google hizmetleriyle de entegre çalışabiliyor. Böylece kullanıcıların önceki arama alışkanlıklarına göre daha tutarlı ve bağlama uygun içerik önerileri sunulabiliyor.
Örneğin, daha önce astronomiyle ilgili aramalar yapan bir kullanıcıya, son yayınlanan Mars keşif haberleri önerilebilir. Benzer şekilde, sağlıklı beslenme ile ilgili aramalar yapan bir kişi, YouTube’da izlediği yemek videolarında düşük kalorili tariflerin öne çıkarıldığını görebilir.
Google’ın bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedeflerken, gizlilik konusunda nasıl bir denge sağlayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.