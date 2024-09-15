Google Yeni Özelliği Duyurdu: Herkese Bedava Olacak

SOHBETLER DAHA KALİTELİ OLACAK

Gemini Live Voice Mode, klasik bir sesli asistandan daha fazlasını sunuyor. Standart sesli asistanlarda olduğu gibi yalnızca komut alma değil, karmaşık konuları açıklama, yeni konulara derinlemesine girme ve fikir alışverişinde bulunma gibi yeteneklerle gerçek sohbet imkânı tanıyor. Yapay zeka, tek yönlü cevap vermekten ziyade iki yönlü konuşmaların bir parçası haline geliyor.

Bu özellik, Android'deki Gemini uygulamasına entegre edilmiş durumda. Uygulamayı güncelledikten sonra, Canlı Ses Modu ile yapay zekayla konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Şu anda Gemini Live, Gmail veya YouTube Müzik gibi uygulamalara entegre değil, ancak bu işlevlerin yakında eklenmesi bekleniyor. Ayrıca, canlı ses modunun şu anda yalnızca İngilizce dilinde kullanılabildiğini de unutmamak gerekiyor.