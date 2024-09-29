Google Gmail'de Gemini Destekli Yeni Özelliğini Duyurdu

Gmail'de 2017'den bu yana bulunan akıllı yanıtlar, genellikle sınırlı ve kısa ifadeler sunuyordu. Ancak Google'ın Gemini yapay zekası, e-posta dizisindeki tüm içeriği analiz ederek çok daha detaylı ve bağlama uygun yanıtlar üretebiliyor.

Bağlamsal akıllı yanıtlar, Gmail uygulamasında yanıt verirken ekranın alt kısmında önerilen birkaç seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, bu yanıtlardan en uygun olanını seçip hızla cevap verebilir ya da yanıtları düzenleyerek kişiselleştirebilir.