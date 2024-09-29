Google Gmail'de Gemini Destekli Yeni Özelliğini Duyurdu
Google, Android ve iOS'teki Gmail uygulamasında yapay zeka destekli Gemini bağlamsal akıllı yanıtlar özelliğini devreye soktu. Bu yeni özellik, maillere daha ayrıntılı ve kişisel yanıtlar vermeyi mümkün kılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gmail'de 2017'den bu yana bulunan akıllı yanıtlar, genellikle sınırlı ve kısa ifadeler sunuyordu. Ancak Google'ın Gemini yapay zekası, e-posta dizisindeki tüm içeriği analiz ederek çok daha detaylı ve bağlama uygun yanıtlar üretebiliyor.
Bağlamsal akıllı yanıtlar, Gmail uygulamasında yanıt verirken ekranın alt kısmında önerilen birkaç seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, bu yanıtlardan en uygun olanını seçip hızla cevap verebilir ya da yanıtları düzenleyerek kişiselleştirebilir.
PREMIUM ABONELERİ KULLANABİLİYOR
Bu yenilik, şu anda Gemini Business, Education, Enterprise ve Google One AI Premium aboneleri için kullanılabilir durumda. Özellik yalnızca İngilizce dilinde sunulmakla birlikte, yakın gelecekte diğer dillerde de kullanıma açılması bekleniyor.