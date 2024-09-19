Google Düğmeye Bastı: Chrome İçin Yeni Özellikler Geldi
Google, dünyanın en popüler tarayıcısı Chrome için bir dizi yeniliği hayata geçirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi sürdürüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Yapılan duyurularla birlikte Chrome, artık sekme gruplarını tüm cihazlar arasında senkronize edebiliyor. Bu özellik sayesinde masaüstünde oluşturduğunuz sekme grupları, mobil cihazlarınıza da otomatik olarak aktarılabiliyor ve bu sayede kullanıcılar işlerini daha kesintisiz bir şekilde sürdürebiliyor. Ayrıca, Google Workspace kullanıcıları için de bir yenilik sunuldu; artık Chrome’da yeni bir sekme açıldığında takvim bilgilerine hızlı bir bakış sağlanabiliyor.
Bununla birlikte, geçtiğimiz saatlerde masaüstü kullanıcıları için Chrome 129 sürümü yayınlandı. Bu yeni sürüm, bir dizi güvenlik açığını kapatırken, yapay zeka destekli ürün karşılaştırma özelliğini de genişletti. Farklı sekmelerdeki ürünlerin karşılaştırılmasını kolaylaştıran bu özellik, şu an her ülkede kullanıma sunulmasa da, kullanıcıların ürün seçim süreçlerini oldukça pratik hale getiriyor.
Google, Chrome için yalnızca bu yeniliklerle kalmıyor. Özellikle mobil kullanıcılara yönelik çeşitli güncellemeler de geliyor. Mobil kullanıcıların web sitelerinden aldıkları anlık bildirim aboneliklerinden çıkma sürecini basitleştiren yeni özellik, şimdilik Pixel cihazlarda aktif olsa da, kısa süre içinde tüm Android cihazlara da gelmesi bekleniyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde tek bir tuşla bildirim aboneliklerinden çıkabiliyor.
Gizlilik ve güvenlik konularında da önemli adımlar atan Google, kullanıcıların hassas donanım izinlerini geçici olarak verebilmesine olanak tanıyor. Örneğin, bir web sitesine kamera veya mikrofon erişimi sağlandıysa, site kapandığında bu izinler otomatik olarak iptal ediliyor. Bu faydalı yenilik hem masaüstü hem de mobil cihazlar için geçerli olacak. Ayrıca, "Güvenlik Kontrolü" özelliği geliştirildi; kullanıcı uzun süre ziyaret etmediği bir siteye daha önce verdiği izinler otomatik olarak kaldırılacak.
Google’ın güvenlikle ilgili bir başka adımı da bildirim izinleriyle ilgili. Bazı sitelerin kullanıcıları bildirim izinleri konusunda yanıltarak spam mesajlar göndermesi gibi durumlar, Chrome’un yeni sistemi sayesinde engellenecek. Tarayıcı, bu tarz siteleri tespit edip bildirim izinlerini otomatik olarak iptal edecek. Ayrıca, masaüstünde kullanılan güvenlik kontrolü sistemi, güvenlik riski taşıyan uzantıları işaretlemeye devam edecek ve kullanıcıların bu uzantıları daha kolay bir şekilde kaldırmasını sağlayacak.