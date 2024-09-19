Google Düğmeye Bastı: Chrome İçin Yeni Özellikler Geldi

Gizlilik ve güvenlik konularında da önemli adımlar atan Google, kullanıcıların hassas donanım izinlerini geçici olarak verebilmesine olanak tanıyor. Örneğin, bir web sitesine kamera veya mikrofon erişimi sağlandıysa, site kapandığında bu izinler otomatik olarak iptal ediliyor. Bu faydalı yenilik hem masaüstü hem de mobil cihazlar için geçerli olacak. Ayrıca, "Güvenlik Kontrolü" özelliği geliştirildi; kullanıcı uzun süre ziyaret etmediği bir siteye daha önce verdiği izinler otomatik olarak kaldırılacak.

Google’ın güvenlikle ilgili bir başka adımı da bildirim izinleriyle ilgili. Bazı sitelerin kullanıcıları bildirim izinleri konusunda yanıltarak spam mesajlar göndermesi gibi durumlar, Chrome’un yeni sistemi sayesinde engellenecek. Tarayıcı, bu tarz siteleri tespit edip bildirim izinlerini otomatik olarak iptal edecek. Ayrıca, masaüstünde kullanılan güvenlik kontrolü sistemi, güvenlik riski taşıyan uzantıları işaretlemeye devam edecek ve kullanıcıların bu uzantıları daha kolay bir şekilde kaldırmasını sağlayacak.