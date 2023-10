Gençlere yönelik sosyal medya alışkanlığı araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

Araştırma grubuna “En Çok Hangi Durumlarda Sosyal Medyayı Kullanma İhtiyacı Hissediyorsunuz?” Sorusu da yöneltilmiş; yanıtlara göre görüşmecilerin %50,3’ü Can Sıkıntısı Çektiğimde, %24’ü Bir Şey Araştırdığımda, %9,9’u Sohbet Etmek İstediğimde, %9,4’ü Kendimi Yalnız Hissettiğimde yanıtlarını vermişlerdir. Yaş küçüldükçe Can Sıkıntısından sosyal medyayı kullanma ihtiyacı duyduklarını söylerken, 13-17 yaş grubunun %60’ı da Can Sıkıntısı çektiğimde, yanıtını vermişlerdir.