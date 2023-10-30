Gençlere yönelik sosyal medya alışkanlığı araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

Ortaya çıkan verilere göre; yaş grubu küçüldükçe Instagram’ın, yaş grubu büyüdükçe Twitter in daha çok kullanıldığı; 13-17 yaş grubunun Instagram’ı daha çok tercih ettikleri, Twitter’ı tercih etmeyenler içinde ortaokul mezunlarının daha fazla olduğu, Tik Tok kullanımının kadınlara oranla erkekler de daha yaygın olduğu, Tik Tok’u en fazla 13-17 yaş aralığındaki gençlerin kullandığı, yüksek okul mezunlarının Tik Tok kullanımının diğer eğitim kategorilerine kıyasla oldukça düşük olduğu görülmüştür.

Sosyal Medya Hesaplarındaki Bildirim ve Güncellemeleri Kontrol Etme Sıklığını %28,7’si Her Anı, %22,2’si Günde 2-5 Defa diye tariflerken, %17,5’i Siyasi Gündemi Takip Etmek için, %17’si Mesajlaşmak/İletişim Kurmak için, %14,5’i Video İzlemek için, %14,2’si Arkadaşlık/Sosyalleşmek/Çevre Edinmek için, %11,2’si Alanı ile İlgili Araştırma Yapmak için Sosyal medyayı kullandığını belirtmiştir.