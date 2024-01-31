Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Türkiye'de ilk kez AYM kararı tanınmadı ve bir milletvekilinin vekilliği düşürüldü.

Gazeteler Türkiye tarihine geçecek bu olayı manşetlerinde nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri...