Gayrimenkul satışında yeni dönem: 4 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri 4 Temmuz itibarıyla noterlerde de gerçekleşecek.
Gayrimenkul alım-satım trafiğinde yaşanan artış özellikle büyükşehirlerdeki tapu dairelerinde yoğunluğa neden oluyor, kimi dönemlerde randevu alınamıyordu. Tapudaki yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni bir uygulama ihtiyacı ortaya çıktı ve noterler sisteme dahil edildi. Noterlerde sadece konut değil, ofis, dükkân, arsa ve tarla gibi ‘tüm taşınmazların’ alım-satım işlemi yapılacak.
Ayrıca işlemin yapılacağı noterlik de başvuru aşamasında seçilecek. Türkiye Noterler Birligi Bilisim Sistemi’ne gönderilen talepler seçilen noterliğin başvuru ekranına düşecek. Noterin hukuki veya fiili bir engeli nedeniyle başvuru belgesini düzenleyememesi hâlinde başvuru reddedilerek taraflara noterlik bilgisini güncelleme imkânı sağlanacak. Bu durum tarafların kaydettikleri telefon numaralarına kısa mesajla bildirilecek.
* Başvurudan sonra noter, başvuru belgesi düzenleyecek.
* Noter, düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden iletecek. Satışı yapılacak taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile diğer bilgi ve belgeleri de TAKPAS üzerinden sorgulayacak. Taşınmaza ilişkin belgelerin eksik olması hâlinde eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek. Noter, eksik belge ya da taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşme hazırlayacak.