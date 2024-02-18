Fransız deprem uzmanları Türkiye'nin iki şehri için uyardı: Peş peşe depremler olabilir!

Bu bize şunu söylüyor. En muhtemel senaryo beklenen depremin Silivri-İstanbul arasındaki fayda olması ama kırılmanın daha uzun veya daha kısa olması farklı segmanları da etkilemesi ihtimal dışı değil. Ganos ve İzmit'te 7 şiddetinin üstünde yeni bir depremin olması ihtimali elbette daha düşük ancak en azından 1966'dan bu yana büyük bir deprem olmayan Silivri-İstanbul hattında 7'nin üstünde bir deprem olursa, yani bir kırılma olursa Adalar segmanına da İzmit körfezine de Ganos'a da etki edebilir.