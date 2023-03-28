Fiyatı altınla yarışıyor... Diyabet, tansiyon, kabızlık... Birçok hastalığa deva oluyor
Sivas'ta fiyatı adeta altınla yarışan kuru bamya kanser başta olmak üzere birçok hastalığa da iyi geliyor.
Türkiye'de en fazla Orta Karadeniz bölgesinde su verilmeden yetiştirilen bamyalar tek tek özenle toplanıyor. Toplanan bamyalar kurutulduktan sonra iplere dizilerek tezgahtaki yerini alıyor.
Kurutulması ve ince işçiliği sebebiyle bin liradan satışa sunulan kuru bamyanın fiyatı adeta gram altınla yarışıyor.
Faydaları saymakla bitmeyen kuru bamya başta kanser olmak üzere, diyabet, tansiyon, kabızlık gibi birçok hastalığa şifa oluyor.
"GRAM ALTINLA FİYATI NEREDEYSE AYNI"
Hal esnaflarından Ethem Yıldız, kuru bamyanın gram altınla nerdeyse aynı fiyatta olduğun belirterek, “Sivas'ta çok yenilen bir türdür. Demir eksikliğine, diz kapaklarındaki ağrıya bire bir. Kanser hastalarının bir numaralı ilacıdır. Bamya kış aylarında çıkar.