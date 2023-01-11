Fırsatçılara kötü haber: Tapuda yeni dönem, tamamen değişiyor!

“FIRSATÇILARA KARŞI HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK”

Nebati, Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar." diye konuştu.