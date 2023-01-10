Fenomen dondurmacı, dans ettiği kadının kocası tarafından vuruldu!
Sosyal medyada paylaştığı dans videoları ile ünlenen dondurmacı Mehmet Dinç, dans ettiği Arap bir kadının kocası tarafından vuruldu.
Sosyal medya hesabından kadın müşterileriyle yaptığı danslarla adeta fenomen olan dondurmacı Mehmet Dinç vuruldu.
Geçtiğimiz haftalarda kendisinden dondurma satın alan kadın müşterisiyle dans eden Mehmet Dinç, Arap kadının kocası tarafından silahla vuruldu.
tv100'deki habere göre olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Dinç tedavi altına alındı. Fenomen dondurmacı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Dinç, hastaneden taburcu olmasının ardından işinin başına döndü ve yeniden dans videoları paylaşmaya başladı. Ancak yaşadığı üzücü olay hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.