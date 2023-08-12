Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Ndombele için kapışıyor!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; iki kulübün de Fransız orta saha için 10 milyon euroluk teklif yaptığı ancak futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Tottenham'ın rakamı düşük bulduğu, Ndombele'nin de Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.