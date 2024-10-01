Acun Ilıcalı'dan Flaş Ali Koç İtirafı! Hazır Olun

Ilıcalı, Fenerbahçe’nin bu sezon hakem hatalarından olumsuz etkilendiğini belirtti. "Bu sezon 6 maçta 6 penaltımız verilmedi, 7. haftada da aynı durum yaşandı. Tüm hakem yorumcuları bu durumu kabul ediyor. Bu nasıl bir lig, bu nasıl bir adalet?" şeklinde konuşan Ilıcalı, Fenerbahçe’nin uğradığı haksızlıkların takip edilmesini istedi.

"BAŞKANIMIZ OPERASYONA HAZIR OLUN DEDİ"

Başkan Ali Koç’un da hakem hatalarına dikkat çektiğini belirten Ilıcalı, "Başkanımız senelerdir yaşanan haksızlıklara alışık olduğu için, Kasımpaşa maçından sonra 'Operasyona hazır olun' dedi. Ben daha yeniyim, bu durumlar karşısında şaşkınım. Oyuncularımızı motive ederek daha fazla gol atmamız gerektiğini söylüyoruz ama sahada sürekli ofsayt bayrakları kalkıyor" ifadelerini kullandı.

"VAR KALKTI, MAÇ BAŞLADI"