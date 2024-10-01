Acun Ilıcalı'dan Flaş Ali Koç İtirafı! Hazır Olun
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki hakem kararlarına ve Fenerbahçe’nin maruz kaldığı haksızlıklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki VAR incelemelerini eleştirerek, "Bu hafta 2 kere 2’nin 3 olduğu bir hafta yaşadık! 9.30 dakika süren VAR incelemeleriyle hayatımda görmediğim bir komedi izledik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ilıcalı, Fenerbahçe’nin bu sezon hakem hatalarından olumsuz etkilendiğini belirtti. "Bu sezon 6 maçta 6 penaltımız verilmedi, 7. haftada da aynı durum yaşandı. Tüm hakem yorumcuları bu durumu kabul ediyor. Bu nasıl bir lig, bu nasıl bir adalet?" şeklinde konuşan Ilıcalı, Fenerbahçe’nin uğradığı haksızlıkların takip edilmesini istedi.
"BAŞKANIMIZ OPERASYONA HAZIR OLUN DEDİ"
Başkan Ali Koç’un da hakem hatalarına dikkat çektiğini belirten Ilıcalı, "Başkanımız senelerdir yaşanan haksızlıklara alışık olduğu için, Kasımpaşa maçından sonra 'Operasyona hazır olun' dedi. Ben daha yeniyim, bu durumlar karşısında şaşkınım. Oyuncularımızı motive ederek daha fazla gol atmamız gerektiğini söylüyoruz ama sahada sürekli ofsayt bayrakları kalkıyor" ifadelerini kullandı.
"VAR KALKTI, MAÇ BAŞLADI"
Ilıcalı, Antalyaspor maçında yaşanan VAR kararlarına da tepki gösterdi. "Edin Dzeko’nun pozisyonunda bayrak kalkıyor, ikinci yarıda aynı durum tekrarlanıyor. VAR incelemesi bile yapılmadan maç başladı. Türkiye’de 18.6 saniyede VAR kararı mı veriliyor?" diyerek tepki gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, hakeme yönelik ifadelerine değinen Ilıcalı, "Okan Buruk, hakeme 'Penaltı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin' demiş. 8 hakemin 8'i de o pozisyonda penaltı verirdi. Bu, futbolun özeti" dedi.
"GALATASARAY’A GÖSTERİLMEYEN 14 SARI KART VAR"
Hakem kararlarıyla ilgili istatistiklere de dikkat çeken Ilıcalı, "Galatasaray’a bu sezon 7 haftada gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Bu, tüm hakem yorumcularının ortak kararı. Fenerbahçe’ye ise sadece 1, Beşiktaş’a ise 1 sarı kart verilmedi. Bu oranlarla adaletli bir ligden söz etmek mümkün mü?" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE’NİN HAKKI GASP EDİLİYOR"
Ilıcalı, Fenerbahçe’nin her sezon benzer haksızlıklara maruz kaldığını belirterek, "Fenerbahçe’nin her türlü puanı gasp ediliyor. Geçmişte de bu durumu yaşadık. Galatasaray yöneticileri, 'Ligi bitirtmeyiz' şeklinde açıklamalar yaptı, ardından da Fenerbahçe’nin hakkı yenildi" dedi.
Türk futbolunda adaletin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, "Bugün Türkiye’de futbol gerçekten adil mi? Eğer adilse, buna göre konuşalım. Ancak her hafta yaşananlar, adaletin sağlanmadığını gösteriyor. Cevap verecek olanlar somut delillerle konuşsun, laf kalabalığı yapmasın" ifadelerini kullandı.