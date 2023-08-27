Feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti: 2 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada bariyer otomobilin önünden girip arkasından çıktı. Alev alan otomobildeki 2 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Trafik kazası
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Feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi.

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Feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı.

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Feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin önünden girdi, arkasından çıktı. Alev alan otomobili gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobilde sıkışan İdris. S. isimli yolcu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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