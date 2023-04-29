'Fatih Terim Fonu' vurgununda ifadeler ortaya çıktı: 'Kendisini 2011'den beri tanıyorum'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 46 yaşındaki banka müdürü Seçil E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla ifade verdi.
Özel bir bankanın özel fonu aracılığıyla aralarında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde tutuklu bulunan banka şube müdürünün, borsadaki kaybını telafi etmek için mağdurların paralarını zimmetine geçirdiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, ilk olarak bir iş adamının şikayeti üzerine ‘bankacılık zimmeti’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Bir bankanın özel fonu aracılığıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, banka şube müdürü S.E. (46), yaklaşık 1 ay önce gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mağdurların paralarını işlettiği öğrenildi
Şüpheli S.E.’nin müştekilere özel bir fon olduğundan bahsettiği, kar getirdiğini söyleyerek bu fona para yatırmalarını önerdiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, borsada yaklaşık 1 milyon dolar kaybettiği öne sürülürken, ifadesinde bu kaybettiği parayı telafi edebilmek için mağdurların parasını işlettiği ve bir süre sonra döndüremeyince bu durumun ortaya çıktığı öğrenildi.