'Fatih Terim Fonu' vurgununda ifadeler ortaya çıktı: 'Kendisini 2011'den beri tanıyorum'

Mağdurların paralarını işlettiği öğrenildi

Şüpheli S.E.’nin müştekilere özel bir fon olduğundan bahsettiği, kar getirdiğini söyleyerek bu fona para yatırmalarını önerdiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, borsada yaklaşık 1 milyon dolar kaybettiği öne sürülürken, ifadesinde bu kaybettiği parayı telafi edebilmek için mağdurların parasını işlettiği ve bir süre sonra döndüremeyince bu durumun ortaya çıktığı öğrenildi.