'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş!

Raporda ayrıca, Erzan’ın Semih Kaya isimli kişiden fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldığı, bu parayı 5 milyon 700 bin dolar olarak geri ödediği belirtildi. Kaya’nın fazladan alacak iddia ettiği belirtilen raporda, fazladan verilen bu paranın ise Belözoğlu ve Turan’dan aldığı paralarla verildiği anlatıldı.