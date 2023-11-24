'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!

Gazeteci Fatih Altaylı, banka şube müdiresi Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Altaylı, Seçil Erzan'ın futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla ilgili yargılandığı dava süreci için ilginç tespitler yaptı.