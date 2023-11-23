'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı!
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın yöntemi ve ünlü isimlerle yaptığı ikna görüşmeleri ortaya çıktı.
Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan, önceki gün hakim karşısına çıktı. Erzan'ın 226 yıl hapsi istendi.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, futbol dünyasını dolandıran Erzan'ın dolandırıcılık sarmalını kaleme aldı. Saymaz'ın aktardığına göre 2011 yılında borsada 1 milyon lira batıran Erzan, zararını karşılamak için yatırım vaadiyle para topladı ve şansı 2021 yılına kadar yaver gitti.
Aralık 2022'de Denizbank bünyesinde özel bir fon kurulduğunu, para yatırmaları halinde 35-40 günlük vadeyle yüzde 20-30-40 oranında faiz verileceğini söyledi. Fonun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu tarafından geliştirildiğini iddia eden Erzan “Bu kadar kısa sürede yüzde 40 kar elde edeceğine kimse inanmazdı. Öyle çok sıkışmıştım ki fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadi ile para alıp istedikleri faizleri ödemeye çalıştım.” dedi.
Saymaz'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle:
Süreç, 2021 yılında borsada batan ve çıkış yolu arayan Seçil Erzan'ın Denizbank bünyesine yüksek kazanç sağlayan bir fon kurulduğunu söyleyerek Fatih Terim'den 300 bin dolar para almasıyla başladı.
Fatih Terim'in adının referans olması, Erzan için Terim'in kızı ve damadı, çeşitli iş insanları ve Galatasaraylı futbolculardan da para almayı kolaylaştırdı.
Dolandırdığı kişilere zaman zaman sahte evraklar, banka çalışanı başka kişilere imzalattırılan dekontlar veren Erzan'ın tezgahı ise Nisan 2023'te yüksek kazanç sağlama vaadiyle paralarını aldığı kişilere ödeme yapamayınca ortaya çıktı.
Erzan, "Bir hisse senedi sebebiyle düştüğüm borç batağından kurtulmak için hatalar ettim. Çoğu insan ana parayı ödememe rağmen fazladan vaat ettiğim parayı alamadıklarından beni sıkıştırdı. Benden zorla senet alanlar var. Zengin ettiğim insanlar da olmuştur. Bu aşamada kendime çok zarar verdim" dedi.
BELÖZOĞLU, 4.293.000 DOLAR KAPTIRDI
Belözoğlu, ilk etapta 1.492.000 doları, Bahçekapılı aracılığıyla Erzan'a teslim etti.
Aynı gün 1.400.000 dolar daha yolladı.
18 Mart'ta da şöförü aracılığıyla 400.000 dolar yolladı.
Erzan, 10 gün sonra Belözoğlu'na telefon açtı.
Fonu 5.000.000 dolara tamamlamak istediğini söyledi.
Belözoğlu, 1.000.000 dolar daha verdi. Bu para Terimlerin aile dostu Nur Erkasap tarafından teslim edildi.
ARDA TURAN'DAN 13.900.000 DOLAR ALDI
Erzan, “Arda Turan, bana en insanca davranan kişidir” diyor.
Buna rağmen en çok Arda Turan'ı dolandırdı.
13.900.000 dolarını aldı.
Yalnızca 6.400.000 dolar geri ödedi.
ÇOLAK, İNAN, MUSLERA
Yakın zamana kadar İspanya'da oynayan Emre Çolak, kardeşi aracılığıyla 3.212.000 dolar kaptırdı. Teslimat tek seferde banka şubesinde gerçekleşti.
Selçuk İnan, üç seferde 3.685.000 dolar yatırdı.
Kar payı diye 2.150.000 doları geri aldı.
Ancak 1.535.00 dolar buhar oldu.
Nestor Fernando Muslera, Erzan'ın “Yüksek getirili bir fonum var” demesiyle ikna oldu.
Üç seferde 1.700.000 dolar teslim etti.
Muslera, 700.000 dolar alabildiğini, geri kalanı kurtarmadığını belirtiyor.