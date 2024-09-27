Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı

Gazeteci Portakal’ın evinin İzmir’de olduğu İstanbul’da otelde kaldığı ve otel masraflarının da kanal tarafından karşılandığı iddia edildi.

Yazıda gizemli yazar otelin geceliğinin ortalama 150 ile 200 Euro (7 bin lira) olduğunu aktardı.

Ayrıca Sözcü TV’deki muhabirlerin editör ve spikerlerin maaşlarına değinen yazar, “Haberin tüm yükünü sırtında taşıyan muhabirler 25 bin ila 35 bin lira arasında maaş alıyor. Haber merkezlerinin belkemiği olan editörler 40 ila 45 bin TL’ye talim ediyor. Diğer spikerler ortalama 70 ila 100 bin lira maaşa çalışıyor. Uçuruma bakar mısınız?” ifadelerini kullandı.