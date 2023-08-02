Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım" diyen gazeteci Fatih Altaylı'ya göndermede bulundu. Altaylı'nın yanıtı sert oldu.

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Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi - Resim: 1

Daha önce de TOGG üzerinden karşı karşıya gelen eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden yine tartıştı.

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Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi - Resim: 2

Varank, kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım. Bu sabah bir mühendis abimle konuştum, TOGG kullanmış bayılmış. Özellikle içi çok güzel. Ön tarafı komple led ekran. Bu kadar iyi led ekran emin olun ki Porsche’de yok. Çok şık yapmışlar. Son derece geniş, ferah, konforlu." diyen Altaylı'nın videosunu paylaştı.

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Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi - Resim: 3

Varank, Altaylı'ya göndermede bulunarak, "Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış…" dedi.

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Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi - Resim: 4

Altaylı ise Varank'a sert çıktı. Varank'ın postuna yanıt veren Altaylı, "Bak mustafa efendi. Sponsorla çakışan adam arıyorsan çevrene ve aynaya bak. Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda olduğu için bu kadarla yetin. Edepli ol." ifadelerini kullandı.

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