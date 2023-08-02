Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi

Varank, kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım. Bu sabah bir mühendis abimle konuştum, TOGG kullanmış bayılmış. Özellikle içi çok güzel. Ön tarafı komple led ekran. Bu kadar iyi led ekran emin olun ki Porsche’de yok. Çok şık yapmışlar. Son derece geniş, ferah, konforlu." diyen Altaylı'nın videosunu paylaştı.