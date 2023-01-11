Facebook'tan buldu, hayatı karardı: Sahte fizyoterapist başını yaktı

Bursa'da yaşayan Rahman E., gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri geçmeyince Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu. Bir hafta arayla 4 seans alan adamın bel fıtığı, yanlış tedavi sonucunda patlayıp sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı.