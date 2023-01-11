Facebook'tan buldu, hayatı karardı: Sahte fizyoterapist başını yaktı

Kendisini fizyoterapist olarak tanıtan G.K., belini çektiği Rahman E.’nin fıtığını patlattı. Tedavi yetkisi olmadığı belirlenen sahte fizyoterapiste 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

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Facebook'tan buldu, hayatı karardı: Sahte fizyoterapist başını yaktı - Resim: 1

Bursa'da yaşayan Rahman E., gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri geçmeyince Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu. Bir hafta arayla 4 seans alan adamın bel fıtığı, yanlış tedavi sonucunda patlayıp sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı. 

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Facebook'tan buldu, hayatı karardı: Sahte fizyoterapist başını yaktı - Resim: 2

Belden aşağısı tutmayan adamın hayatı kabusa dönüştü. 8 yıllık işinden olduğunu söyleyen Rahman E. "Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım" dedi.

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Facebook'tan buldu, hayatı karardı: Sahte fizyoterapist başını yaktı - Resim: 3

FACEBOOK'TAN BULDU, HAYATI KARARDI

Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan Rahman E. (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikâyetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu.



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Facebook'tan buldu, hayatı karardı: Sahte fizyoterapist başını yaktı - Resim: 4

2020'nin Kasım ayında G.K.'nın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden Rahman E., bir hafta arayla 4 seans aldı. Her seans için 600 lira ödedi. Yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K., Rahman E.'nin belini çekti.

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