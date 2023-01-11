Facebook'tan buldu, hayatı karardı: Sahte fizyoterapist başını yaktı
Kendisini fizyoterapist olarak tanıtan G.K., belini çektiği Rahman E.’nin fıtığını patlattı. Tedavi yetkisi olmadığı belirlenen sahte fizyoterapiste 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı.
Bursa'da yaşayan Rahman E., gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri geçmeyince Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu. Bir hafta arayla 4 seans alan adamın bel fıtığı, yanlış tedavi sonucunda patlayıp sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı.
Belden aşağısı tutmayan adamın hayatı kabusa dönüştü. 8 yıllık işinden olduğunu söyleyen Rahman E. "Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım" dedi.
FACEBOOK'TAN BULDU, HAYATI KARARDI
Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan Rahman E. (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikâyetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu.
2020'nin Kasım ayında G.K.'nın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden Rahman E., bir hafta arayla 4 seans aldı. Her seans için 600 lira ödedi. Yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K., Rahman E.'nin belini çekti.