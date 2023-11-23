2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULDU MU?

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.