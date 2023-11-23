2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. "Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor.
Evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Evlenmek isteyen çiftler için beklenen müjde geldi ve Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Peki; 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte evlilik kredisi hakkında bilgiler.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULDU MU?
Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.
Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.
Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye veya bu oranı iki kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Teklifle yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.
EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulan Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak. Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka, evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Ancak Aile ve Gençlik Bankası'nın onaylanmasıyla birlikte Aralık ayında faizsiz evlilik kredisi başvurularının başlanması ön görülüyor.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:
Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.
Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…
Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.