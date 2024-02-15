Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor: İşte tüm şartlar

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular bugün depremlerden etkilenen illerde başlıyor. 150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını bildirdi. Peki, 150 bin TL kredi başvuru şartları neler? Kimler başvurabilecek?