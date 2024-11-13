Evine Polis Baskını Yapılan Nasuh Mahruki Kimdir?

DAĞCILIK ALANINDAKİ BAŞARILARI

1992 ile 1994 yılları arasında Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan 7.000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak "Kar Leoparı" unvanını kazandı. 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanarak bu dağa ulaşan ilk Türk dağcı ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu. Ayrıca 1996’da Yedi Zirveler Projesi’ni tamamlayarak, yedi kıtanın en yüksek dağlarına tırmanan 45. sporcu ve en genç kişi oldu. Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarına oksijen desteksiz tırmanışı, en büyük başarıları arasında yer alır. 15 yıl aradan sonra Everest'e yeniden tırmanan Mahruki, birçok zorlu tırmanışa da imza atmıştır.