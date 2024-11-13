Evine Polis Baskını Yapılan Nasuh Mahruki Kimdir?
AKUT’un kurucusu ve ünlü dağcı Nasuh Mahruki’nin evine polis baskını yapıldığı bildirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Mahruki, gözaltı girişiminin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Peki, Nasuh Mahruki kimdir?
Kaynak: Haber Merkezi
21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nasuh Mahruki, Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'na katılarak dağcılıkla tanıştı ve üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Mahruki, dağcılıkla birlikte mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken gibi birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.
DAĞCILIK ALANINDAKİ BAŞARILARI
1992 ile 1994 yılları arasında Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan 7.000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak "Kar Leoparı" unvanını kazandı. 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanarak bu dağa ulaşan ilk Türk dağcı ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu. Ayrıca 1996’da Yedi Zirveler Projesi’ni tamamlayarak, yedi kıtanın en yüksek dağlarına tırmanan 45. sporcu ve en genç kişi oldu. Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarına oksijen desteksiz tırmanışı, en büyük başarıları arasında yer alır. 15 yıl aradan sonra Everest'e yeniden tırmanan Mahruki, birçok zorlu tırmanışa da imza atmıştır.
KARİYER VE SOSYAL KATKILARI
Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim ve risk yönetimi gibi konularda seminerler ve motivasyon konuşmaları düzenleyen Mahruki, Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Takım Çalışması ve Liderlik” dersi vermiştir. Aynı zamanda çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış, televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.
AKUT VE AİLE HAYATI
AKUT’un kurucu üyelerinden biri olan Nasuh Mahruki, uzun yıllar AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ancak 28 Kasım 2016 tarihinde, başkanlık görevinden istifa etmiştir. 2019 yılında AKUT Onursal Başkanlık görevinden de ayrılmıştır.
Mahruki, Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında Mine Mahruki ile evlenmiştir. Çiftin Barlas ve Bilge adında iki çocuğu vardır.