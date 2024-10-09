Evinde Robot Süpürgesi Olanlar Yandı: Kamerası Hacklendi Her Şeyi Anbean İzledi
Ünlü robot süpürge markasında ciddi güvenlik açığı ortaya çıktı. Robot süpürgenin kamerası ve mikrofonu hacklendi evdeki her şey anbean izledi...
Kaynak: Haber Merkezi
Popüler bir robot süpürge markasının ciddi güvenlik açıkları barındırdığı ortaya koydu. Araştırmacılar, ev sahibiyle işbirliği içinde cihazın kamerasını, hareket sensörünü ve mikrofonunu hackleyerek evdeki her anı izledi.
GÜVENLİK AÇIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ecovacs’ın, bu güvenlik açığından bir yıl önce haberdar olduğu belirtildi. Güvenlik araştırmacısı Dennis Giese ve gazeteci Julian Fell, firmanın amiral gemisi modeli Deebot X2’yi ev sahibinin onayıyla hacklemeyi başardı. İkili, cihazı 140 metre mesafeden Bluetooth üzerinden kontrol altına alarak, robot süpürgenin hareketlerini manipüle edebildiler.
KAMERASI VE MİKTOFONU HACKLENDİ
Araştırmacılar, robot süpürgeyi hareket ettirmenin yanı sıra, cihazın kamerası ve mikrofonuna erişim sağladılar. Bu durum, Wi-Fi bilgileri gibi hassas verilere ulaşılmasını sağlarken, kullanıcıların özel anlarının kaydedilmesi riskini de beraberinde getirdi.
ANBEAN İZLEYİP BİR DE MESAJ GÖNDERDİ
Daha da kaygı verici olanı, araştırmacıların robot süpürge üzerinden "Merhaba, seni izliyorum" mesajı gönderip ardından kahkahalar atmayı başarmalarıydı. Bu tür güvenlik açıkları, kullanıcıların gizliliğini ciddi şekilde tehdit ediyor ve ev sahiplerinin bu tür cihazları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.