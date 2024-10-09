Evinde Robot Süpürgesi Olanlar Yandı: Kamerası Hacklendi Her Şeyi Anbean İzledi

ANBEAN İZLEYİP BİR DE MESAJ GÖNDERDİ

Daha da kaygı verici olanı, araştırmacıların robot süpürge üzerinden "Merhaba, seni izliyorum" mesajı gönderip ardından kahkahalar atmayı başarmalarıydı. Bu tür güvenlik açıkları, kullanıcıların gizliliğini ciddi şekilde tehdit ediyor ve ev sahiplerinin bu tür cihazları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.