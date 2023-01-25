Evin önünde 3 ceset bulunmuştu: Sır perdesi aralandı

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Değirmenoluğu köyünde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G. ile eşi Ş.G. ve yanlarında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.