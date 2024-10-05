Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Tarihe Karışıyor
Ehliyet sahibi olanlar için o ülkede yeni bir düzenleme devreye girdi. Ehliyetler artık çevrimiçi olarak yenilenebiliyor. Aktif olarak kullanılan eski tip kağıt ehliyetler ise 2033 yılında tarihe karışacak. İşte tüm ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Belçika’da 1 Ekim itibarıyla A ve B sınıfı ehliyetlerin çevrimiçi yenilenme dönemi başladı. Bu işlem, FOD Mobiliteit biriminin BelDrive platformu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Eski tip kağıt ehliyetler ise 2033 yılı itibarıyla geçerliliğini yitirecek ve yerini banka kartı boyutundaki yeni ehliyetler alacak.
ESKİ TİP KAĞIT EHLİYET YENİLEME SÜRECİ
Kullanıcılar, kimlik kartı veya Itsme uygulamasıyla sisteme giriş yaparak işlemi başlatıyor.
Eski ehliyetin fotoğrafı sisteme yükleniyor.
Belediyeler, bu bilgileri kontrol ederek yeni Avrupa ehliyetinin ne zaman hazır olacağına dair bir e-posta gönderiyor.
Banka kartı boyutundaki yeni ehliyeti olanlar için gerekli olanlar:
Fotoğraf yüklemeden, başvuru tek bir tuşla otomatik olarak işleniyor.
Yenilenen ehliyetin teslimat tarihi e-posta ile bildiriliyor.
GEÇERLİLİK SÜRESİ İSE 10 YIL
Ayrıca, BelDrive üzerinden geçici ehliyet başvurusu yapma imkanı da hala geçerli. Avrupa Birliği, 2033 yılına kadar tüm sürücülerin yeni ehliyet başvurusu yapmasını zorunlu kıldı. Bu yenileme süreci, eski tip kağıt ehliyeti olanlar için büyük önem taşıyor çünkü herkesin 2033 yılına kadar banka kartı boyutundaki yeni ehliyetlerden alması gerekecek. Yeni ehliyetlerin geçerlilik süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.