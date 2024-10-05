Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Tarihe Karışıyor

GEÇERLİLİK SÜRESİ İSE 10 YIL

Ayrıca, BelDrive üzerinden geçici ehliyet başvurusu yapma imkanı da hala geçerli. Avrupa Birliği, 2033 yılına kadar tüm sürücülerin yeni ehliyet başvurusu yapmasını zorunlu kıldı. Bu yenileme süreci, eski tip kağıt ehliyeti olanlar için büyük önem taşıyor çünkü herkesin 2033 yılına kadar banka kartı boyutundaki yeni ehliyetlerden alması gerekecek. Yeni ehliyetlerin geçerlilik süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.