Eski 'kimlik' sahipleri dikkat, süresi doluyor: Kimlik değişimi işlemi nasıl yapılır?

Eski kimliklerin son kullanım tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar eski kimlik kartları geçerlidir. Ancak, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra eski nüfus cüzdanları geçerliliğini yitirecek ve yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılması mümkün olmayacaktır.