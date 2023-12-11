Eski 'kimlik' sahipleri dikkat, süresi doluyor: Kimlik değişimi işlemi nasıl yapılır?
Eski kimliklerin son kullanım tarihi dolarken, hali hazırda bankalar işlem yapmak için çipli kimlik şartı aramaya başladı. Eski kimlikler geçerliliğini yitirmeden, yeni kimlik kartı için bazı belgeler gerekirken, çağrı merkezi ve internet üzerinden randevu alınıp ücretinin yatırılması gerekiyor.
Eski kimliklerin son kullanım tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar eski kimlik kartları geçerlidir. Ancak, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra eski nüfus cüzdanları geçerliliğini yitirecek ve yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılması mümkün olmayacaktır.
Öte yandan 2023 yılının gelmesiyle birlikte bankalar işlem yapmak için çipli kimlik şartı aramaya başlamıştı. Yani eski kimliklerle artık banka işlemi yapılamıyor.
ESKİ KİMLİKLERİN SON DEĞİŞİM TARİHİ NE ZAMAN?
Bu nedenle, eski nüfus cüzdanı olan kişilerin yeni kimlik kartlarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar değiştirmeleri gerekmektedir.
ESKİ KİMLİKLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Yeni kimlik kartı başvurusu, yurt içinde Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alınarak yapılabilir.
Kimlik değişimi işlemi için gerekli belgeler şunlardır:
- Nüfus cüzdanı,
- Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (1 adet),
- Kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
Kimlik değişimi için gerekli diğer bilgiler:
* 15 yaşından küçük çocukların kimlik değişimi işlemleri, veli veya vasisi tarafından yapılır,
* 18 yaşından büyük kişilerin kimlik değişimi işlemleri, şahsen yapılır,
* Kimlik değişimi işlemi sırasında, kişinin parmak izi alınır.
Kimlik değişimi için örnek bir başvuru süreci:
1- Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alın,
2- Randevunuz tarihinde ve saatinde nüfus müdürlüğüne gidin,
3- Nüfus cüzdanınızı, son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafınızı ve kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuzunuzu teslim edin,
4- Başvurunuz alındıktan sonra, kimlik kartınızın basılması için işlemler başlatılacaktır,
5- Yeni kimlik kartınız, başvurudan sonra 2-3 iş günü içerisinde PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecektir.
KİMLİK DEĞİŞİM ÜCRETİ NE KADAR?
Kimlik değişimi ücreti, 2023 yılı için 83 TL'dir. Bu ücret, başvuru sırasında Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halkbank şubelerine yatırılır.