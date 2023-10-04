Eski bakan örgüte operasyonu haber vermiş: Adnan Oktar'ın tüm sırları ortaya çıktı! Neden tüm kadınları birbirine benzetti?
Geçtiğimiz gün yayımlanan Kedicik belgeseli gündemi sarsmaya devam ederken, örgütün sırları da açığa çıkmaya başladı. Operasyonu yapan dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer örgüte ve operasyona dair merak edilen soruları yanıtladı.
Sözcü TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Sezer, 2018 yılında çökertilen Adnan Oktar ve Silahlı Suç Örgütü ile “kedicikler” olarak bilinen kadınlara dair detayları açıkladı.
Sezer’in açıklamalarından satır başları şöyle:
OPERASYON NASIL BAŞLADI?
2017 yılının sonlarına doğru bize bir CİMER ihbarı düştü. Gönderenin kimliğini teyit ettik. İhbar, içerik açısından dolu ve teyit edilebilecek bilgiler içeriyordu. Bu kişi örgütün içerisinde uzun yıllar kalmış, örgütü çok iyi bilen Özkan Mamati’ydi.
İddianın soruşturmaya çevrilmesine inandık. İhbar, örgütün finansal sistemiyle ilgili de bir takım bilgiler içeriyordu. Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini bulmak Mali Suçlar’ın göreviydi.
BÖYLE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ CUMHURİYET TARİHİNDE YOK
Bir suç örgütünde olabilecek en fazla suç türüne sahip. Cinsel istismar, evrakta sahtecilik, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı… Her şey var. Böyle bir suç örgütü Cumhuriyet tarihinde yok. Sistematik bir şekilde çocuğun cinsel istismarı sadece bu örgütte var.