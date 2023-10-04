Eski bakan örgüte operasyonu haber vermiş: Adnan Oktar'ın tüm sırları ortaya çıktı! Neden tüm kadınları birbirine benzetti?

BÖYLE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ CUMHURİYET TARİHİNDE YOK

Bir suç örgütünde olabilecek en fazla suç türüne sahip. Cinsel istismar, evrakta sahtecilik, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı… Her şey var. Böyle bir suç örgütü Cumhuriyet tarihinde yok. Sistematik bir şekilde çocuğun cinsel istismarı sadece bu örgütte var.