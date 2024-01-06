Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı

Çocuklarının cenazesine dahi katılmadığı söylenen Hasan Çetin, tüm yaptıklarıyla ilk günden bu yana tüm şüpheleri üzerine çekmiş, hedefteki şüpheli isim olmuştu. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine gelen yüzlerce ihbar, canlı yayına bağlanan şahıslar ve görgü tanıkları da bu olayın bir kaza değil cinayet olduğunu savunmuştu.