Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı
Eşi ve 5 çocuğu ile birlikte aracıyla sulama kanalına uçan Hasan Çetin kurtulmuş, araçta bulunan diğer kişiler hayatını kaybetmişti. Çetin'in eşi ve çocuklarıyla birlikte kaza yaptığı aracı kazadan 5 ay sonra gelin arabası yapması şoke etkisi yaratırken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Şanlıurfa’da 6 Mayıs günü Göbeklitepe sulama kanalında hayatını kaybeden anne Özlem ve 5 çocuğunun şüpheli ölümü günlerdir konuşuluyordu. Özlem’in annesi, babası ve kız kardeşi; damatları Hasan’ın kullandığı aracı kasten sulama kanalına ittiğini iddia ediyordu. Didem Arslan Yılmaz’ın ses getiren yayınları sonucu sır perdesi aralandı.
İddiaların odağındaki isim Hasan Çetin, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. ‘Ailesini kasten öldürmekten’ savcıya ifade veren Hasan Çetin, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi! Hasan’ın Özlem ve çocuklarının ölümünden 5 ay sonra evlendiği sevgilisi İslimhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hasan Çetin, iki gün boyunca Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosuna gelip, olayın bir kaza sonucu olduğunu söylemişti. Karısı ve 5 çocuğu hayatını kaybettikten 5 ay sonra sevgilisi İslimhan’la evlenen Hasan’ın, ailesinin sulama kanalında öldüğü o arabayı düğün arabası yapması herkesi şoke etmişti.
Çocuklarının cenazesine dahi katılmadığı söylenen Hasan Çetin, tüm yaptıklarıyla ilk günden bu yana tüm şüpheleri üzerine çekmiş, hedefteki şüpheli isim olmuştu. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine gelen yüzlerce ihbar, canlı yayına bağlanan şahıslar ve görgü tanıkları da bu olayın bir kaza değil cinayet olduğunu savunmuştu.
Şanlıurfa’da 6 Mayıs günü Göbeklitepe sulama kanalında hayatını kaybeden anne Özlem ve 5 çocuğunun şüpheli ölümü günlerdir konuşuluyordu. Özlem’in annesi, babası ve kız kardeşi; damatları Hasan’ın kullandığı aracı kasten sulama kanalına ittiğini iddia ediyordu.
İddiaların odağındaki isim Hasan Çetin, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. ‘Ailesini kasten öldürmekten’ savcıya ifade veren Hasan Çetin, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan’ın Özlem ve çocuklarının ölümünden 5 ay sonra evlendiği sevgilisi İslimhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Karısı ve 5 çocuğu hayatını kaybettikten 5 ay sonra sevgilisi İslimhan’la evlenen Hasan’ın, ailesinin sulama kanalında öldüğü o arabayı düğün arabası yapması herkesi şoke etmişti.Çocuklarının cenazesine dahi katılmadığı söylenen Hasan Çetin, tüm yaptıklarıyla ilk günden bu yana tüm şüpheleri üzerine çekmiş, hedefteki şüpheli isim olmuştu.