Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?'
İPSOS’un 1-3 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını yazdığı köşe yazısında açıklayan gazeteci Ertuğrul Özkök, çarpıcı sonuçlarla birlikte şu soruyu sordu: Yahu bu anket 10 puan yanılsa bile hala size bir şey demiyor mu?
Gazeteci Ertuğrul Özkök, IPSOS Araştırma'nın hazırladığı son anketi "Tansu'ya mektuplar' ismiyle yazdığı köşesinden paylaştı. Özkök, "bu anket 10 puan yanılsa bile hala size bir şey demiyor mu?" diye sordu.
Anketin 1-3 Mart 2023 tarihleri arasında yapıldığını aktaran Özkök'ün köşesinden paylaştığı çarpıcı detaylar şöyle:
İLK SORU: DEPREMDE KIZILAY’I NASIL BULUYORSUNUZ?
İlk soru şu:
“Bu deprem döneminde Kızılay’ın çalışmasını nasıl buluyorsunuz?”
(*) Yüzde 57: Başarısız buluyorum.
(*) Yüzde 30: Başarılı buluyorum.
(*) Yüzde 13: Fikrim yok.
EN GÜNCEL SORU: ÇADIR SATMASINI NASIL BULUYORSUNUZ?
İkinci soru:
“Kızılay’ın çadır satmasını nasıl buluyorsunuz?”
(*) Yüzde 72: Yanlış buluyorum.
(*) Yüzde 10: Doğru buluyorum.
(*) Yüzde 18: Fikrim yok.