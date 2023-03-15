Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?'

İPSOS’un 1-3 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını yazdığı köşe yazısında açıklayan gazeteci Ertuğrul Özkök, çarpıcı sonuçlarla birlikte şu soruyu sordu: Yahu bu anket 10 puan yanılsa bile hala size bir şey demiyor mu?

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Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?' - Resim: 1

Gazeteci Ertuğrul Özkök, IPSOS Araştırma'nın hazırladığı son anketi "Tansu'ya mektuplar' ismiyle yazdığı köşesinden paylaştı. Özkök, "bu anket 10 puan yanılsa bile hala size bir şey demiyor mu?" diye sordu.

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Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?' - Resim: 2

Anketin 1-3 Mart 2023 tarihleri arasında yapıldığını aktaran Özkök'ün köşesinden paylaştığı çarpıcı detaylar şöyle:

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Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?' - Resim: 3

İLK SORU: DEPREMDE KIZILAY’I NASIL BULUYORSUNUZ?

İlk soru şu:

“Bu deprem döneminde Kızılay’ın çalışmasını nasıl buluyorsunuz?”

(*) Yüzde 57: Başarısız buluyorum.

(*) Yüzde 30: Başarılı buluyorum.

(*) Yüzde 13: Fikrim yok.

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Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?' - Resim: 4

EN GÜNCEL SORU: ÇADIR SATMASINI NASIL BULUYORSUNUZ?

İkinci soru:

“Kızılay’ın çadır satmasını nasıl buluyorsunuz?”

(*) Yüzde 72: Yanlış buluyorum.

(*) Yüzde 10: Doğru buluyorum.

(*) Yüzde 18: Fikrim yok.

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