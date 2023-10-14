Erden Timur'u isyan ettiren detay: Gücüme gidiyor

Kemerburgaz projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası’nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başından sonuna ilgilendim. Sportif AŞ’nin banka ilişkileri, nakit akışı ilişiklerini Dursun başkanımızla birlikte çalışıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Sadece bilerek söylemediği için gücüme gidiyor. Çünkü bilerek söylenmiyor. Maalesef bugün bunu kanıya net olarak anladım. Bir şey yapmaya çalışıyorum, layıkıyla veya değil" diye konuştu.