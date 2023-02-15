Enkazdan ağzında sigarayla çıkan adamın hikayesi: Eşimin cenazesi çıkarılana kadar kaldırımda yattım

KIZIMIN ÜSTÜNE KOLON DÜŞTÜ

Sabah gazetesindeki habere göre deprem anında salonda olan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını söyledi. Bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını aktaran Tuğtekin, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı sadece onu çekebildim" dedi.