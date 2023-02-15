Enkazdan ağzında sigarayla çıkan adamın hikayesi: Eşimin cenazesi çıkarılana kadar kaldırımda yattım
Adıyaman'da depremin 3'üncü gününde ağzında tütünle enkaz altından çıkarılan Soner Tuğtekin, görüntüleriyle Türkiye'de gündem olmuştu. Eşi ve kızı depremde vefat eden Tuğtekin, o görüntünün hikayesini anlattı.
Depremin 3'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarması sırasın ağzında tütünle çıkan, hastaneye bile gitmek istemeyen Soner Tuğtekin'e (58) olay gününü anlattı. Tuğtekin'in eşi ve kızı enkaz altında hayatını kaybetti.
Bir telekomünikasyon şirketinden teknisyen kadrosundan emekli olan Soner Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturuyordu. Kızları Bade ise Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisiydi. Depreme ara tatil için döndüğü baba evinde yakalandı.
KIZIMIN ÜSTÜNE KOLON DÜŞTÜ
Sabah gazetesindeki habere göre deprem anında salonda olan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını söyledi. Bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını aktaran Tuğtekin, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı sadece onu çekebildim" dedi.
ÇAKMAĞIMIN GAZI BİTTİ
Deprem anında üzerine içerisinde sarılmış sigaraların bulunduğu tabakasının düştüğünü anlatan Tuğtekin, " Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm " diye konuştu.