Enkazda ölen sahipleri için ağlarken kurtarıldı, kurtarma ekibinin parçası oldu

Hatay'da bir enkazda canlı ihbarı alınca bölgeye gittiklerini anlatan Katıtaş, "Enkazın ikinci katında bir canlı olduğuna dair bilgiye ulaştık ve binaya girmeye karar verdik. 4 saatlik kazı, bize 'Hayat'ı kazandırdı. Gözünde yaş vardı, çünkü sahipleri enkazda hayatını kaybetmişti." dedi.