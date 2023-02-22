Enkazda ölen sahipleri için ağlarken kurtarıldı, kurtarma ekibinin parçası oldu
Enkaz alından çıkarılan sahipsiz bir köpek, Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne dahil edildi. "Hayat" adı verilen köpek, sahiplenilerek başka canlar kurtarabilmesi için eğitime alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gönderilen Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Osmaniye, Elbistan ve Hatay'da 12 kişiyi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.
Kepez ekibi, Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında "labrador kırması" cinsi 2,5 yaşındaki köpeği de sıkıştığı yerden 4 saatlik çalışmayla çıkardı.
Ekip üyeleri, depremde sahiplerini kaybeden köpekten kurdukları duygusal bağ dolayısıyla ayrılamadı. Arama kurtarma gönüllüleri, önce "Deprem" daha sonra ise "Hayat" adını verdikleri köpeği sahiplenmeye karar verdi.
Hatay'da bir enkazda canlı ihbarı alınca bölgeye gittiklerini anlatan Katıtaş, "Enkazın ikinci katında bir canlı olduğuna dair bilgiye ulaştık ve binaya girmeye karar verdik. 4 saatlik kazı, bize 'Hayat'ı kazandırdı. Gözünde yaş vardı, çünkü sahipleri enkazda hayatını kaybetmişti." dedi.