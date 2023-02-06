Enkaz altında kaldılar: Taha Duymaz ve ailesinden haber alınamıyor

Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldığı ileri ortaya çıktı.