Enkaz altında kaldılar: Taha Duymaz ve ailesinden haber alınamıyor
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Haber Taha Duymaz’ın kardeşi sosyal medya sayfasından duyurdu.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldığı ileri ortaya çıktı.
Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz, ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.
Hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında.