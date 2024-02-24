Engin Polat'ın annesi Şükran Polat: Size oy veren ellerimiz kırılaydı

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, ünlülerin doğum fotoğraflarını çekerek yaşamını kazanırken, bir süren sonra sosyal medyada fenomen oldu. Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde doğdu. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Polat, kendi ifadesine göre, "babasının annesini öldürmesine şahitlik etti ve küçük kardeşine baktı". Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır. Polat, kendisine insanları güzelleştirmeyi misyon edindiğini açıkladı. Dilan Polat, 2017 yılında kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında şubeler yoluyla yaygınlaştı. Estetik, kozmetik, kuyumculuk, gayrimenkul, otomotiv, inşaat ve turizm şirketleri olan Polat çifti, bu süreçte lüks yaşamı, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme geldi. Engin Polat'ın evlilik yıldönümünde eşine uçak hediye etmesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve çiftin sahip olduğu paranın kaynağı sorgulanmaya başlandı. Ancak Engin Polat tepkiler üzerine uçak almadıklarını, kiraladığını iddia etti.