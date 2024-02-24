Engin Polat'ın annesi Şükran Polat: Size oy veren ellerimiz kırılaydı
Kara para aklama suçlaması ile cezaevinde olan Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, sosyal medya hesabından isyan etti.
"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Dilan Polat için 8 yıl 4 aya, Engin Polat için de 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu gelişmelerin ardından Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat sosyal medyada isyan etti.
OY VEREN ELLERİMİZ KIRILAYDI
Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak karara tepki gösterdi. Şükran Polat Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zulmü bizlere yaşatanlar, sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı!" ifadelerini kullandı.
POLATLAR NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.
POLAT ÇİFTİYLE BERABER KİMLER TUTUKLANDI?
Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ENGİN POLAT KİMDİR?
Instagram'da 7 milyona yakın, TikTok'ta 1,5 milyona yakın, Twitter'da ise 250 bin takipçisi bulunan Dilan Polat'ın, eşi Engin Polat'ın ise Instagram'da 1,5 milyona yakın, TikTok'ta 70 bin, Twitter'da 34 bin takipçisi bulunuyor. Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Engin Polat aslen İstanbullu olduğu söylense de bazı kaynaklarda Ankaralı olduğu da söylenmektedir.
DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, ünlülerin doğum fotoğraflarını çekerek yaşamını kazanırken, bir süren sonra sosyal medyada fenomen oldu. Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde doğdu. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Polat, kendi ifadesine göre, "babasının annesini öldürmesine şahitlik etti ve küçük kardeşine baktı". Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır. Polat, kendisine insanları güzelleştirmeyi misyon edindiğini açıkladı. Dilan Polat, 2017 yılında kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında şubeler yoluyla yaygınlaştı. Estetik, kozmetik, kuyumculuk, gayrimenkul, otomotiv, inşaat ve turizm şirketleri olan Polat çifti, bu süreçte lüks yaşamı, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme geldi. Engin Polat'ın evlilik yıldönümünde eşine uçak hediye etmesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve çiftin sahip olduğu paranın kaynağı sorgulanmaya başlandı. Ancak Engin Polat tepkiler üzerine uçak almadıklarını, kiraladığını iddia etti.