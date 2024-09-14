En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu
402 milyon araç arasından en dayanıklı ve uzun ömürlü araçlar belirlendi. iSeeCars'ın verilerine göre, en uzun ömürlü 20 aracın belirlendiği listede ilk 5 sırayı aynı marka otomobiller aldı.
Dünyanın en sağlam arabalarının listesi yapıldı. 20 araçlık listeye Toyota damga vurdu. Araştırmada 402 milyondan fazla aracın incelendi. Japonya üretimi araçların öne çıktığı bu listede, ilk 5 sırayı aynı marka aldı. iSeeCars'ın verilerine göre, en uzun ömürlü ve dayanıklı ilk 5 araç şöyle:
5 - Toyota Highlander Hibrit yüzde 25,9
4 - Toyota Tacoma yüzde 26,7
3 - Toyota 4Runner yüzde 26,8
2 - Toyota Sequoia Yüzde 36.4
1 - Toyota Tundra Yüzde 36,6