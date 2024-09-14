En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu

Dünyanın en sağlam arabalarının listesi yapıldı. 20 araçlık listeye Toyota damga vurdu. Araştırmada 402 milyondan fazla aracın incelendi. Japonya üretimi araçların öne çıktığı bu listede, ilk 5 sırayı aynı marka aldı. iSeeCars'ın verilerine göre, en uzun ömürlü ve dayanıklı ilk 5 araç şöyle: