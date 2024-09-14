En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu

402 milyon araç arasından en dayanıklı ve uzun ömürlü araçlar belirlendi. iSeeCars'ın verilerine göre, en uzun ömürlü 20 aracın belirlendiği listede ilk 5 sırayı aynı marka otomobiller aldı.

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En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu - Resim: 1

Dünyanın en sağlam arabalarının listesi yapıldı. 20 araçlık listeye Toyota damga vurdu. Araştırmada 402 milyondan fazla aracın incelendi. Japonya üretimi araçların öne çıktığı bu listede, ilk 5 sırayı aynı marka aldı. iSeeCars'ın verilerine göre, en uzun ömürlü ve dayanıklı ilk 5 araç şöyle:

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En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu - Resim: 2

5 - Toyota Highlander Hibrit yüzde 25,9

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En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu - Resim: 3

4 - Toyota Tacoma yüzde 26,7

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En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu - Resim: 4

3 - Toyota 4Runner yüzde 26,8

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En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu - Resim: 5

2 - Toyota Sequoia Yüzde 36.4

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En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu - Resim: 6

1 - Toyota Tundra Yüzde 36,6

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