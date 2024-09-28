En Sağlam SUV Modeller Belirlendi: İlk 3 Sırayı da Aynı Marka Kaptı
Son yıllarda SUV araçlara olan ilgi büyük bir artış gösterdi. Dünya genelinde 312 milyon aracın incelendiği geniş kapsamlı bir araştırmada, en iyi SUV modelleri belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
SUV’lar, özellikle güç, performans ve geniş iç alan arayan sürücülerin favori tercihleri arasında yer alıyor. Geniş hacimleri, yüksek sürüş pozisyonları ve güçlü motor seçenekleri ile SUV araçlar, artık sadece arazi araçları değil, şehir içi kullanım için de ideal hale gelmiş durumda. Gelişen teknolojiyle birlikte yakıt verimliliği ve güvenlik donanımları konusunda önemli avantajlar sunan SUV'lar, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de tüketicilerin gözdesi haline geldi.
SUV modelleri, yüksek güvenlik donanımları, çok yönlü kullanım imkanları ve konforlu sürüş özellikleri ile diğer otomobil sınıflarını geride bırakmayı başardı. Türkiye'de de SUV satışları son yıllarda hızla artış gösterirken, birçok sürücü en iyi SUV modelini tercih etmek için detaylı araştırmalar yapıyor.
ABD'li ünlü otomobil inceleme platformu iSeeCars, 312 milyondan fazla aracı inceleyerek, en iyi SUV araçları belirledi. Araştırmada araçların kilometre ömrü, güvenlik donanımı, teknolojik özellikleri, konforu ve yakıt verimliliği gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. iSeeCars'ın hazırladığı listeye göre, en iyi 20 SUV aracın sıralaması şu şekilde:
Nissan Murano
8,4 / 10
BMW X5
8,4 / 10
BMW X3
8,4 / 10
Mercedes-Benz G-Class
8,6 / 10
Hyundai Santa Fe
8,6 / 10
Jeep Grand Cherokee
8,6 / 10
Ford Edge
8,6 / 10
Volvo XC90
8,6 / 10
Mazda CX-9
8,6 / 10
Nissan Pathfinder
8,6 / 10
Honda Passport
8,7 / 10
Chevrolet Blazer
8,8 / 10
Nissan Armada
8.9 / 10
Toyota Highlander
8.9 / 10
Jeep Wrangler Unlimited Hybrid
9.0 / 10
Honda CR-V
9.0 / 10
Chevrolet Tahoe
9.1 / 10
Ford Flex
9.2 / 10
Honda Pilot
9.2 / 10
Toyota 4Runner
9.4 / 10
Toyota Sequoia
9.7 / 10
Toyota Land Cruiser
9.9 / 10