'En beğenilen tarihsel kişilik' anketinde çarpıcı sonuçlar! HDP'lilerin yüzde 51'i Atatürk dedi, MHP'liler yanına yaklaşamadı

Metropoll Araştırma'nın 'en beğenilen tarihsel kişilik' anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. HDP/YSP seçmenden, MHP seçmeninden daha fazla Atatürk oyunu çıkması dikkat çekti.

Anket Mustafa Kemal Atatürk AKP MHP CHP HDP
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'En beğenilen tarihsel kişilik' anketinde çarpıcı sonuçlar! HDP'lilerin yüzde 51'i Atatürk dedi, MHP'liler yanına yaklaşamadı - Resim: 1

Metropoll Araştırma, yurttaşlara en çok beğendikleri tarihsel kişilikleri sordu. Şıklarda, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamit yer aldı. Metropoll’ün anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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'En beğenilen tarihsel kişilik' anketinde çarpıcı sonuçlar! HDP'lilerin yüzde 51'i Atatürk dedi, MHP'liler yanına yaklaşamadı - Resim: 2

Atatürk, toplamda yüzde 58,2’lik oranla ankette ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı yüzde 28,5 ile Fatih Sultan Mehmet aldı. İktidar cephesinin ısrarla sahiplenmeye çalıştığı Abdülhamit ise yüzde 8,2’de kaldı.

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'En beğenilen tarihsel kişilik' anketinde çarpıcı sonuçlar! HDP'lilerin yüzde 51'i Atatürk dedi, MHP'liler yanına yaklaşamadı - Resim: 3

Ankete katılanların yüzde 5,1’i ise fikrim yok yanıtını verdi.

En beğenilen tarihsel kişilik anketinde, oy oranları Türkiye’deki partilerin seçmenlerinde ise şöyle dağılım gösterdi:

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'En beğenilen tarihsel kişilik' anketinde çarpıcı sonuçlar! HDP'lilerin yüzde 51'i Atatürk dedi, MHP'liler yanına yaklaşamadı - Resim: 4

AKP

Atatürk: 45,7

Fatih Sultan Mehmet: 35,0

Abdülhamit: 12,8

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