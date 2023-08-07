'En beğenilen tarihsel kişilik' anketinde çarpıcı sonuçlar! HDP'lilerin yüzde 51'i Atatürk dedi, MHP'liler yanına yaklaşamadı
Metropoll Araştırma'nın 'en beğenilen tarihsel kişilik' anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. HDP/YSP seçmenden, MHP seçmeninden daha fazla Atatürk oyunu çıkması dikkat çekti.
Metropoll Araştırma, yurttaşlara en çok beğendikleri tarihsel kişilikleri sordu. Şıklarda, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamit yer aldı. Metropoll’ün anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Atatürk, toplamda yüzde 58,2’lik oranla ankette ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı yüzde 28,5 ile Fatih Sultan Mehmet aldı. İktidar cephesinin ısrarla sahiplenmeye çalıştığı Abdülhamit ise yüzde 8,2’de kaldı.
Ankete katılanların yüzde 5,1’i ise fikrim yok yanıtını verdi.
En beğenilen tarihsel kişilik anketinde, oy oranları Türkiye’deki partilerin seçmenlerinde ise şöyle dağılım gösterdi:
AKP
Atatürk: 45,7
Fatih Sultan Mehmet: 35,0
Abdülhamit: 12,8