Emekli maaşında iyileştirme olacak mı? Üzerinde çalışılan üç formül
Erdoğan'ın emekli maaşındaki düzenlemeyi kendileri yapmamış gibi tepki gösterip yeni düzeltme yapacaklarını söylemesi üzerine kulislerde üzerinde çalışılan formüller konuşulmaya başlandı. İşte emekli maaşında yetkililerin üzerinde durduğu 3 formül...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilerin maaşlarıyla ilgili düzeltme yapılacağı sinyalini verdi.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da dün katıldığı canlı yayında, 1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra emekli maaşlarında iyileştirmenin gündeme geleceğini kaydetti.
ÜÇ FORMÜL
Hürriyet gazetesinin hükümete yakın olmasıyla bilinen yazarı Abdulkadir Selvi, yapılması planlanan düzeltmelerle ilgili seçenekleri aktardı.
Selvi’nin, aktardığına göre emekli aylıklarının artışı için üzerinde çalışılan üç formül şöyle:
1- Seyyanen yapılacak zam.
2- Oransal olarak yapılacak bir artış.
3- En düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması.
Selvi ayrıca, "Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri alternatifli olarak çalışmalarını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını belirleyecek" dedi.