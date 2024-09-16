Ekranlarda Rekabet Kızıştı: Meşhur Dizi İçin Yeni Karar Verildi

YENİ BÖLÜMÜNÜN ÖZETİ

Süreç Film'in yapımını üstlendiği ve Ali Gündoğdu ile İnci Gündoğdu'nun yapımcılığını yaptığı Yalan, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin, bir yalanlar ağı içerisinde hayatta kalma mücadelesini konu alan dizinin son bölümünde gerilim dozu daha da artıyor.

Melike, Haluk Aksoy cinayeti nedeniyle Yaman tarafından sorgulanırken, verdiği eksik bilgiler ve Kadir’in açıklamaları Yaman'ı iyice kızdırır. Bu sırada Yusuf, Berrin'in Melike'yi suçladığını öğrenir ve hesap sormaya karar verir. Berrin, Melike'nin hamlesinden korkarak Hülya’yla bir plan yapar. Kerim, Hazal’a, cinayetin arkasında kimlerin olabileceği konusunda şüphelerini dile getirirken, Duru ise Melike'yi suçlayarak cenazede olay yaratır. Duru'nun ortadan kaybolmasıyla herkes büyük bir paniğe kapılır. Melike ve Berrin, Duru’yu bulmak için harekete geçerken, Yusuf'tan gelen şok edici haber işleri daha da karmaşık hale getirir.

Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalan dizisinin yönetmenliğini Ersoy Güler üstlenirken, senaryo Leyla Uslu Öter’e ait.

Yalan dizisi yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.