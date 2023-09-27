Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!

EK MTV İPTALİ İÇİN KRİTİK GÜN YARIN

Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.