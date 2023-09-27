Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!
Bu yıl bir defaya mahsus olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kapısı çalınmıştı. Mahkeme, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini yarın esastan görüşecek.
Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.
EK MTV İPTALİ İÇİN KRİTİK GÜN YARIN
Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.
Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.
Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.
EK MTV İPTAL EDİLİRSE PARA İADESİ OLUR MU?
Anayasa Mahkemesi kararı öncesi olasılıkları Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran NTV'ye anlattı.