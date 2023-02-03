Ehliyeti olanlara duyuru: 35 yaşından büyükler yaptırmak zorunda, büyük cezası var!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş bir duyuru yapıldı. Ehliyet sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Ehliyet sahibi olanlar mutlaka bu kuralı yerine getirmeli. Yapmayanlara büyük ceza geliyor. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyetler için yeni dönem 2016 yılında başlatıldı. Yeni dönem kapsamında yeni tip kimlikler gibi çipli ehliyet kartı sistemine de geçildi. Eski tip ehliyeti olanların ise yeni tip ehliyetler ile belgelerini yenilemeleri gerektiği paylaşıldı. İlk etapta ücretsiz olan bu işlem şimdilerde ise 15 TL ödenerek yapılıyor. Ayrıca bu işlem zorunlu olduğu gibi yaptırmayanlara da dev ceza veriliyor. Bu noktada eski tip ehliyete sahip herkesin mutlaka yaptırması gerekiyor.
BÜYÜK CEZASI VAR
Eski tip ehliyeti olan vatandaşların mutlaka yeni tip ehliyetini almaları gerektiği paylaşılırken işlemler için 15 TL para ödenmesi gerektiği paylaşıldı.
Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabileceği ifade edilerek vatandaşların ödeme yaptıkları dekontu saklaması gerekiyor.
Bilindiği gibi eski tip ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesinde tanınan süre 31 Aralık 2022 tarihine kadardı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda vatandaşlara verilen süre 2 yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2024 yılına çekildi.