Ehliyeti olanlara duyuru: 35 yaşından büyükler yaptırmak zorunda, büyük cezası var!

İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyetler için yeni dönem 2016 yılında başlatıldı. Yeni dönem kapsamında yeni tip kimlikler gibi çipli ehliyet kartı sistemine de geçildi. Eski tip ehliyeti olanların ise yeni tip ehliyetler ile belgelerini yenilemeleri gerektiği paylaşıldı. İlk etapta ücretsiz olan bu işlem şimdilerde ise 15 TL ödenerek yapılıyor. Ayrıca bu işlem zorunlu olduğu gibi yaptırmayanlara da dev ceza veriliyor. Bu noktada eski tip ehliyete sahip herkesin mutlaka yaptırması gerekiyor.