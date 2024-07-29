Ehliyet Sahipleri Havalara Uçacak: A-B-C-D-E Sınıfları İçin O Şart Ortadan Kalktı!
Şubat ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyetlerde kapsam genişletilirken, bu tür sürücü kimliğine sahip olanların 125 cc'ye kadar motosiklet sürmesine olanak tanınmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın çok sayıda ehliyet sınıfında yaş değişikliğine gidilmesini öngören ve ehliyet sınıfları arasında geçiş sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Şubat ayında yürürlüğe giren 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' değişikliği ile Türkiye'de B sınıfı ehliyet sahibi milyonlarca vatandaşa, 125 cc silindir hacmine kadar motosiklet kullanımının önü açılmıştı.
SÜRÜCÜ KİMLİKLERİ İÇİN PEŞ PEŞE DEĞİŞİKLİKLER
Türkiye'de yaklaşık 35 milyon ehliyet sahibinin bulunduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikler ile birçok ehliyet sınıfı için yaş şartlarında düzenlemeye gidilmişti. Örneğin D sınıfı ehliyet için gereken 26 yaş şartı 24'e çekilirken, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16'ya indirilmişti.
Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemenin ilk detayları ortaya çıkarken, farklı tipteki ehliyetler arasında geçişi planlayan değişiklik sürücülerde heyecan yarattı. İşte yapılması planlanan düzenlemenin detayları...
EHLİYETLERDE BU ŞART ORTADAN KALKACAK!
Milyonlarca sürücüyü sevindiren bu flaş kararla birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulmuş ve ulaşımda çeşitliliğin artması amaçlanmıştı.
İddialara göre, düzenlemede kapsamı genişletmeye hazırlanan yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde gidermelerinin ardından ek maddeleri kabul etmeye hazırlanıyor. B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartının yeterli görüldüğü yeni düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği öğrenildi.
A2 EHLİYET NEDİR?
A2 ehliyetler, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türüdür.